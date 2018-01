Coluna do Broadcast

O Ekosil, fertilizante orgânico feito à base de potássio, recebeu aval da Inspeções e Certificações Agropecuárias e Alimentícias (IBD) e poderá ser comercializado nos Estados Unidos. O mercado americano é um dos mais criteriosos na permissão do uso deste tipo de insumo. No Brasil, o Ekosil, da Yoorin Fertilizantes, ajuda a diminuir a dependência por potássio, uma vez que 90% do que é comercializado aqui vêm de fora.

