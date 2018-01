FGC terá novo conselho e troca de diretor

O Fundo Garantidor de Crédito (FGC), constituído por recursos dos bancos, terá mudanças. Afonso Sant’Anna Bevilaqua, atualmente conselheiro, será indicado como presidente do Conselho de Administração no lugar de José Luiz Majolo, cujo mandato terminou o ano passado.

Dança das cadeiras

Já Caetano de Vasconcellos Neto, atual diretor do fundo, vai deixar o cargo e passará a ocupar a cadeira de membro do Conselho do Fundo Garantidor no lugar de Jairo Saddi, que estava na presidência do Conselho do FGC como interino e que não pode ser reeleito por mais um mandato. No lugar de Vasconcellos Neto, será indicada a advogada Deborah Kirschbaum, com passagens por Totvs, Ambev e BNDES.

Sangue novo

Outro novo integrante do Conselho do FGC será Gustavo Kehl Jobim, vindo da Suzano. O executivo ficará no lugar de Bevilaqua, até então membro do colegiado. Todos os nomes serão votados em Assembleia a ser realizada na próxima semana.

