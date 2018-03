FGV fecha parceria com CSCMP para apoio à cadeia de suprimentos

A Fundação Getúlio Vargas (FGV), por meio do Centro de Excelência em Logística e Supply Chain (FGVcelog), acaba de fechar parceria com o Council of Supply Chain Management Professionals RoundTable Brazil (CSCMP), associação global com sede nos Estados Unidos.

Objetivos diversos. O acordo terá três vertentes. Na primeira, os alunos do mestrado profissional em gestão para competitividade com ênfase em Supply Chain e pesquisadores do FGVcelog se tornarão associados do CSCMP e terão acesso ao conteúdo educacional da instituição. Também será promovido um ciclo de eventos. O acordo prevê ainda o apoio da associação às pesquisas do FGVcelog.

