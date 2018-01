Fibria está preparada para captação no exterior após eleições norte-americanas

A Fibria está apenas aguardando o resultado das eleições norte-americanas para anunciar sua captação de pelo menos US$ 500 milhões em bônus de dez anos. O comportamento do juro norte-americano, que baliza o custo das emissões, será acompanhado. De acordo com as sinalizações recentes, é esperada uma menor volatilidade no juro futuro dos EUA caso a senadora Hillary Clinton saia vitoriosa no pleito da próxima terça-feira, que tem o controverso Donald Trump como seu adversário.

