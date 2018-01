FIDCs ganham liquidez no mercado secundário após fraude com Silverado

Coluna do Broadcast

Os fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCS) ganharam liquidez após a identificação de fraude, em março, em dois fundos da gestora Silverado, que juntos somavam patrimônio de R$ 470 milhões. Preocupados, cotistas de outros fundos com as mesmas características dos Silverado, compostos por recebíveis diversificados, venderam posições. Mas o movimento continuou e, nas mesas de operação, já se acredita que as transações, inicialmente por estresse, criaram ambiente de liquidez e atraíram outros investidores.