O Dia das Mães, segunda data mais importante do comércio no ano, pode consolidar as expectativas do varejo de que o pior da crise já passou. Pesquisa do Google e do Ibope, feita com 1.500 internautas, das classes A, B e C das principais regiões do País, mostra que o brasileiro não deve economizar no presente neste ano. Em média, o gasto no Brasil deve ser de R$ 453 por presente, quase o mesmo patamar do ano passado.

