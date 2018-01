Fintech Adianta e banco Finaxis lançam FIDC digital

Coluna do Broadcast

A fintech Adianta, que atua no mercado de antecipação de recebíveis e inteligência de crédito, e o Banco Finaxis, especializado em estruturação, administração e custódia de fundos, acabaram de lançar um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) digital. A operação será totalmente online e com foco também nas pequenas e médias empresas, além de outras fintechs, que neste momento têm encontrado mais dificuldade na busca por crédito. No ano passado, a Adianta recebeu um aporte de R$ 5 milhões da Osher, que é especializada neste mercado.

De olho. A projeção é que até junho deste ano o fundo capte R$ 50 milhões. No momento, a Adianta e a Osher são as únicas investidoras. O FDIC digital reúne na mesma plataforma as áreas de originação, análise cadastral e de crédito e cobrança.

