Fintech aposta em mercado dominado por Cielo e Rede

A KiiK, fintech que disputa o setor de adquirência, dominado por Cielo e Rede, mira movimentar R$ 70 milhões em transações com cartões até o final deste ano. Se conseguir, será um feito. No ano passado, a cifra foi de apenas R$ 3 milhões. Dar esse salto será possível graças à ampliação do parque físico e mobile de máquinas (POS, na sigla em inglês) e ao investimento de R$ 2 milhões do fundo de venture capital Incube.

Repaginada

A KiiK, que mudou seu nome e pagou a se chamar Paggi, espera ter mais de duas mil máquinas até o final do ano. Se alcançar tais objetivos, uma nova rodada de investimentos na subadquirente deve vir já no ano que vem.

Siga a @colunadobroadcast no Twitter