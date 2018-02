Fintech aposta em nichos para crescer em setor dominado por Cielo e Rede

Foto: Aline Bronzati/Estadão Conteúdo

O Grupo Cartos, que presta serviços financeiros, entrou no mercado de adquirência. Para crescer neste segmento, que no Brasil é dominado por Cielo, de Bradesco e Banco do Brasil, e Rede, do Itaú Unibanco, está apostando em nichos menos atendidos, como cidades do interior.

Meta

A operação, que começou em maio último, teve suas 50 primeiras máquinas que capturam transações com cartões já instaladas e a meta é alcançar uma rede de 5 mil equipamentos até o final de 2019. Para viabilizar o ingresso no mercado de adquirência, o Cartos se plugou na americana Global Payments e vai operar como uma subadquirente, uma facilitadora que serve de ponte para comércios menores e o setor de cartões.

