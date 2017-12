Fintech focada em crédito traz vice-presidente da Unip para conselho

O diretor vice-presidente da Unip, Fernando Di Genio, vai integrar o conselho da Biva, fintech (startup do setor financeiro) especializada em empréstimo coletivo para pequenas e médias empresas (PMEs). Com o reforço, o foco é crescer no segmento estudantil. Já há um projeto piloto em andamento com mais de 100 alunos. A novata, porém, quer ir mais longe. Sua meta é abocanhar uma fatia de 5% em dois anos do crédito estudantil, que movimenta mais de R$ 70 bilhões por ano.

