A HubPrepaid, fintech da holding Sforza, do bilionário Carlos Wizard, está de olho no segmento do varejo para expandir sua operação. A empresa, que atua no segmento de meios de pagamento pré-pagos, está negociando dois contratos com redes de varejo. Nos últfimos três anos, a companhia já investiu R$ 150 milhões e tem no portfólio clientes parrudos como Caixa Econômica Federal, Mercado Livre, 99 e Easytaxi.

