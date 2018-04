Fintech lança sistema de olho em aluguel de ações

e olho no mercado brasileiro de aluguel de ações, a fintech SL Tools, do ex-diretor do Bank of America Merrill Lynch, André Duvivier, lançará um sistema para automatizar esse segmento, ainda muito dependente do telefone. A aposta é que a automatização poderá alavancar os volumes desse mercado, que já não cresce há alguns anos.

Impulso

Exatamente por não ser automatizado, a ausência de preço das taxas em uma “tela” afasta alguns investidores, como os estrangeiros e os fundos de pensão. A intenção é aumentar o número de “doadores”, ou seja, dos investidores que alugam suas ações em troca de uma remuneração, além da garantia de que os ativos lhe serão devolvidos ao final do período de contrato. As fundações, por exemplo, doam atualmente entre R$ 500 milhões e R$ 700 milhões em ações. Mas alguns cálculos apontam que esse número poderia ser de, pelo menos, R$ 5 bilhões.

