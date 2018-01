Depois de Bradesco e Banco do Brasil, a fintech Trigg também aderiu aos meios de pagamentos “vestíveis”, como pulseiras e anéis, os chamados wearables. A parceria, que será anunciada nesta quarta-feira, novamente é com a bandeira de cartões Visa. O segmento de cartão sem contato deve movimentar mais de US$ 2 trilhões no mundo até 2021, segundo a Juniper Research.

