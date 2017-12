Fintechs com foco em crédito se unem em busca de sinergias

Depois da proliferação das fintechs no Brasil, um movimento de concentração começa a dar o ar da graça. Enquanto algumas são engolidas por players consolidados, outras estão se unindo. Com foco na pessoa física, a Bcredi, que atua com crédito com garantia de imóvel e financiamento imobiliário, e a Jeitto, centrada nas classes C e D, resolveram fechar uma parceria para trocar conhecimento e tecnologia, em busca de sinergias.

