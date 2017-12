Fintechs ganham espaço no mercado de crédito

As fintechs, cujo foco é o setor financeiro, têm aumentado a presença no mercado. A plataforma Bom pra Crédito, que faz a intermediação entre o cliente e instituições parceiras como bancos, varejistas e financeiras online, registrou 1,7 milhão de solicitações de crédito nos quatro primeiros meses do ano. Desse total, 250 mil pessoas já tiveram o crédito aprovado. A projeção é de ao menos dobrar esse número de solicitações ao longo de 2017, ante 1,1 milhão de pedidos realizados no ano passado.

Regulação. Com o crescimento, questões regulatórias ainda são foco de discussão e serão, nesta terça-feira, tema da Recover Money, evento que acontece hoje (9) e que terá na pauta ainda as novas tecnologias e plataformas de renegociação online, além de assuntos como recuperação de crédito e inadimplência do consumidor brasileiro.

