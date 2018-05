Francesa Kiabi, da Decathlon e Leroy Merlin, reforça liderança no Brasil

A francesa Kiabi, da família Mulliez – que também é dona das redes Leroy Merlin, de materiais para construção, e Decathlon, de artigos esportivos, reforçou sua liderança no Brasil. Marcos Miranda, com passagens por Carrefour e Fnac, é o novo colíder da rede de departamentos que, em conjunto com François Haimez, tem o desafio de tocar a expansão da marca no Brasil.

Meta A primeira loja da Kiabi em solo nacional será inaugurada em São Paulo, no Shopping Ibirapuera, em agosto próximo. Em cinco anos, a meta da francesa é abrir 40 unidades no País.

