Os franceses estão atentos às oportunidades para investir no Brasil. Em evento realizado em Paris pelo escritório de advocacia BMA, que há quase um ano tem uma equipe dedicada aos investimentos da França no País, grande parte do público era de sociedades ligadas aos segmentos de energia e construção. Depois de Estados Unidos, a França foi a segunda maior investidora em número de aquisições no Brasil no ano passado.

Siga a @colunadobroad no Twitter