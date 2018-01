Franquia Mania de Churrasco programa abertura de 20 restaurantes em 2018

A rede de franquias Mania de Churrasco Prime Steak House, com atuação em praças de alimentação de shopping centers, está confiante de que os sinais de melhora de consumo vão incentivar o empreendedorismo no ano que vem. A franquia estima que mais 20 unidades do restaurante serão inauguradas, somando-se às 50 que a rede contará até o fim do ano. Com isso, o faturamento estimado sai de R$ 110 milhões em 2017 para R$ 150 milhões no ano que vem.

