O hábito de deixar as compras para os últimos dias antes do Natal ganhou espaço entre consumidores do mundo online. Às vésperas do feriado de Natal, no dia 20, houve alta de 35% nos pedidos, segundo dados da MundiPagg, empresa que lida com pagamentos do comércio eletrônico. O crescimento está relacionado à tendência de vendas com entrega expressa ou a jato. (Dayanne Sousa)

Siga a @colunadobroad no Twitter