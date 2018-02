Frustração com decisão do Cade desperta lirismo de analistas

A rejeição da fusão de Kroton e Estácio no Cade provocou alvoroço no mercado de ações, mas não tirou a poesia dos analistas responsáveis por avaliar o desempenho de empresas da Bolsa. Muitos acreditavam numa aprovação e acabaram revelando a decepção em relatórios a clientes. O Credit Suisse comparou o caso com um relacionamento malsucedido e lançou: “Terminar nunca é fácil, mas a vida segue”. Já o Brasil Plural embarcou na fossa com um hino do rock: “You can’t always get what you want”, dos Rolling Stones, que ensina que na vida nem sempre se consegue aquilo que se deseja. (Dayanne Sousa)

