Coluna do Broadcast

O maior fundo de pensão patrocinado por empresas privadas do Brasil, a Funcesp, mostrou que o conservadorismo nos investimentos está dando certo. Do total de R$ 26 bilhões em recursos administrados, 83% estão na renda fixa e apenas 1% em fundos estruturados. Com isso, a Funcesp acumula rentabilidade de 18,25% de janeiro a setembro, superando a meta atuarial de 11,06%.