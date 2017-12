Coluna do Broadcast

O maior fundo de pensão patrocinado por empresas privadas do Brasil, a Funcesp, adotou posição conservadora em 2016 e fechou o ano com rentabilidade acumulada de 18,5%, o que significa uma folga considerável em relação à sua meta atuarial, de 12,9%. Ao final do ano, o patrimônio da fundação alcançou R$ 26,6 bilhões, sendo que quase 80% (R$ 21,08 bilhões) estavam aplicados em renda fixa.

