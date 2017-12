Fundador da XP comemora negócio com o Itaú com banho de champagne

Fotos e um vídeo da comemoração dos controladores da XP Investimentos circularam nos WhatsApps do mercado financeiro. No vídeo, o sócio-fundador e presidente da XP, Guilherme Benchimol, comemora o acordo da venda de uma fatia minoritária da corretora para o Itaú Unibanco, por cerca de R$ 6,3 bilhões.

Já é Itaú

Benchimol joga champanhe em seus sócios após a conclusão da operação, assinada no escritório do BMA, escritório de advocacia que trabalhou na operação ao lado do Mattos Filho. O presidente do JPMorgan no Brasil, José Berenguer, que assessorou a XP, também aparece na gravação. Em uma das fotos que circularam, chama a atenção a frase: “XP já é Itaú na Austrália”. O Itaú enfatizou, após o anúncio da transação, que a independência da XP será mantida.

Assista: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=qkcbjGTpjss

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Siga a @colunadobroadcast no Twitter