Fundo Aurelius contesta Moelis sobre superioridade de bonds da Oi

Coluna do Broadcast

O fundo abutre Aurelius, representado pela G5/Evercore, entrou com recurso contestando uma petição entregue ao juiz da recuperação judicial da Oi pela Moelis, na qual a assessoria financeira alega superioridade dos bônus do grupo de credores que representa. Para alicerçar a petição, a Moelis afirma que os bônus garantidos pela Telemar e pela Oi S.A, os quais representa, são credores de empresas operacionais, enquanto os bônus da PTIF e FinCo, do grupo G5, têm por devedoras sociedades sem patrimônio significativo.

Contra ataque. O Aurelius volta a citar movimentações de remessas feitas pelas subsidiárias no exterior para o Brasil, antes de entrar com o pedido de recuperação judicial. Contesta também a legalidade da petição, porque interfere no plano de recuperação, o qual só pode ser elaborado pela tele.

