Fundo de infraestrutura do BNP Paribas terá aporte do CAF

O BNP Paribas selou acordo com o CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina, para participação no fundo voltado à infraestrutura que será lançado no final deste semestre. Ambos farão aporte de R$ 50 milhões no fundo, que deve alcançar R$ 500 milhões e terá prazo de 10 anos.

Conversas

Há, ainda, conversas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que pode também atuar, ao lado dos outros dois, como “âncora” do fundo. O produto será estruturado no modelo de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). Os recursos captados serão investidos em títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de concessões.

Deve ter mais

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Este é o segundo fundo de infraestrutura do banco francês e um terceiro já está sendo estudado. No final do ano, deu início às captações, que já somam R$ 120 milhões, em fundo que aplica em debêntures de infraestrutura. A ideia é lançar, mais adiante, um outro fundo de infraestrutura voltado a investidores estrangeiros.

Siga a @colunadobroad no Twitter