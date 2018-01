Fundos de crédito afetados com remarcação inesperada de debêntures da Contax

Uma remarcação no preço das debêntures da empresa de call center Contax fez alguns fundos de crédito perderem 3% do valor de suas cotas. O movimento começou no mercado secundário, no qual esses papéis foram vendidos a 10% do valor de face no mês passado, abaixo do patamar em que vinham sendo negociados.

Trem

O ajuste levou a área de custódia do Itaú BBA e de outras casas a reprecificar as carteiras de fundos. A Anbima, que oferece a referência de preço, também acompanhou o movimento e revisou para 15% do valor de face, ante o patamar de 47% no final de março. A Contax tem cerca de R$ 800 milhões de debêntures.

Outra renegociação

A Contax, em dificuldades financeiras, já flexibilizou alguns termos desses papéis no ano passado e o mercado espera por outra renegociação de sua dívida, movimento que foi iniciado com o pedido de recuperação judicial da Oi, sua principal cliente. Criada pelos antigos sócios da tele, entre eles a Andrade Gutierrez, a Contax tinha na empresa seu maior cliente. Contax e Itaú não comentaram.