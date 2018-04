Fundos de médio porte devem impulsionar consolidação em educação

Há hoje, no Brasil, mais de 1,8 mil universidades que, ao menos por enquanto, não estão nas mãos dos grupos “top five” de ensino do País e que devem atrair fundos de private equity de médio porte, segundo estudo da consultoria Parthenon-EY. Os grandes fundos, com elevados cheques para investimento, tendem, no entanto, a ficar de fora desse nicho, que ainda tem espaço para consolidação.

Na mira

Outro foco dos investidores no mercado brasileiro de educação são os sistemas de ensino à distância. A modalidade cresceu no Brasil, ao contrário de outros países emergentes. Além disso, a nova regulação do ensino a distância pode acelerar ainda mais sua expansão no País, uma vez que permite a abertura de polos sem necessidade de autorização prévia, uma demanda antiga de empresas do setor.

