Fundos de pensão devem se desfazer de fatia em shoppings

Uma movimentação societária é aguardada para acontecer, em breve, em alguns dos principais conglomerados dos shoppings centers do País, com fundos de pensão vendendo suas participações.

Ganha-ganha

De um lado, as fundações com planos mais maduros buscam liquidez para fazer frente às aposentadorias. Do outro, as donas de shopping avaliam comprar fatias adicionais nos projetos que já detêm participação, pois consideram um investimento mais seguro do que a inauguração de novas unidades em tempos de crise.

Candidato

Além dos fundos de pensão, o ressegurador IRB Brasil Re é um potencial candidato a vender sua fatia em shoppings. A entidade tem uma participação remanescente nos Shoppings Iguatemi. No entanto, o movimento de venda estaria condicionado à sua abertura de capital, que já foi adiada duas vezes, mas pode ser retomada em 2017. Da parte do Iguatemi, haveria interesse no negócio. (Com Circe Bonatelli)