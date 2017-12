Os fundos de pensão têm conseguido reduzir seus déficits. No final de setembro, o rombo caiu para R$ 65,7 bilhões, ante R$ 71,7 bilhões registrados no final do ano passado, de acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), que ainda serão divulgados. Os ativos dos fundos de pensão chegaram em R$ 833 bilhões, 5% a mais do que o anotado em agosto deste ano.

