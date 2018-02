Furacão JBS desperta BRF e Minerva para aquisições no setor de bovinos

Enquanto a JBS tenta se desfazer de ativos, as concorrentes BRF e Minerva Foods estão de olho em novas aquisições conjuntas no mercado de bovinos. O interesse vem na esteira da delação dos irmãos Batista, que deu uma nova dinâmica ao segmento. A BRF tem 12% da Minerva e, mais do que nunca, não pretende se desfazer dessa participação, obtida em uma transação ocorrida em 2013. Recentemente, a Minerva adquiriu as operações de carne da JBS na Argentina, Paraguai e Uruguai por US$ 300 milhões. O negócio, contudo, foi bloqueado por decisão da justiça federal e está em compasso de espera. Procuradas, as empresas não comentaram sobre eventuais aquisições.

