Fusão de Kroton e Estácio avança no Cade com a expectativa de parecer duro

A pesada agenda de Cristiana Schmidt no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) na última semana tem sido vista como um indicativo de que um acordo para a fusão das empresas de educação Kroton e Estácio está prestes a sair. Entre quinta (18) e sexta-feira (19) foram cinco reuniões da relatora do caso sobre a fusão, com advogados das empresas e outras partes interessadas. A expectativa, porém, é de um parecer duro e o mercado já considera a possibilidade de a Kroton ter de vender a Uniderp, de Campo Grande. O parecer final sobre a fusão, porém, ainda depende do Tribunal do Cade. O prazo já foi estendido para até o dia 27 de junho. As apostas, entretanto, são de que uma nova extensão deve ocorrer, com a possibilidade de a avaliação só sair em julho.

Linha Dura

Há quem considere que o Cade terá uma missão difícil na análise da fusão entre as empresas de educação Kroton e Estácio e outros casos grandes e complexos que devem entrar na pauta do Tribunal, como a compra da rede de combustíveis Ale pela Ipiranga. Após o órgão antitruste figurar na delação de Joesley Batista, a avaliação é de que as decisões deverão ser “altamente técnicas e duras”. (Dayanne Sousa)

