Gaia faz roadshow da 1ª debênture financeira de impacto social

A securitizadora Gaia começa a mostrar esta semana para o mercado a primeira operação de debênture financeira com apelo de investimento de impacto. Os recursos captados serão destinados a projetos e empresas com apelo social e ambiental.O projeto em questão é o Programa Vivenda, nascido em 2014 e que oferece crédito para a reforma de casas populares em São Paulo. Para testar o apetite do mercado, serão oferecidos R$ 5 milhões dessas debêntures garantidas pelos recebíveis dos empréstimos tomados pelo interessados na reforma de imóveis.

Do bem

Como o prazo médio desses créditos é de dois anos e a debênture tem a primeira amortização em cinco anos, a expectativa é de que os R$ 5 milhões tenham potencial para financiar até R$ 18 milhões.

Doação rentável

Na mira da Gaia, estão family offices com olhar filantrópico. Em troca, terão a oportunidade de rentabilizar “doações”.

