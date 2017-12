Gaia se mune de provas e insiste em falência da Urbplan, do Carlyle

Coluna do Broadcast

A Gaia Securitizadora, que já pediu, no ano passado, falência da Urbplan, empresa de loteamento controlada pelo fundo americano Carlyle, se movimenta para provar na Justiça que a companhia está sendo esvaziada, em detrimento dos credores detentores dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). O caso envolve pouco mais de R$ 500 milhões em CRIs. A securitizadora quer fazer valer o pedido de falência solicitado em 2016, alegando que a companhia está em situação de “insolvência notória” e que foi “abandonada pelo Carlyle”.

Pulou fora. A argumentação, segundo a Gaia, ganha força porque, no fim de agosto, o Carlyle decidiu em assembleia fazer a liquidação do fundo pelo qual controla indiretamente a Urbplan. Para a securitizadora, essa é uma sinalização de sua saída da operação da loteadora, dias antes de contratar a IVIX Value Creation, empresa especializada em reestruturação de companhias.