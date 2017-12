Ganho da JBS com compra de dólares é mais que suficiente para pagar multa

O ganho da JBS com a compra de dólares na última quarta-feira, 17, no mercado é mais que suficiente para a companhia quitar a multa fechada no âmbito da Lava Jato, sem considerar o acordo de leniencia. Se a cifra foi de US$ 750 milhões e há quem diga que chegou a US$ 1 bilhão somente ontem, o resultado foi de cerca de R$ 170 milhões, considerando a alta da moeda americana nesta quinta-feira, 18.

Ações

Somado a isso tem ainda os mais de R$ 300 milhões em ações que os controladores da JBS venderam no mês passado. Assim, o total supera, e muito, a multa de R$ 250 milhões. Sorte da JBS que ganhou com a compra dos dólares, azar dos investidores que adquiriram as ações da empresa. O papel ordinário da companhia de alimentos amargou queda de 9,68% na bolsa brasileira, no pregão desta quinta-feira.

Portas fechadas

A movimentação da JBS no mercado de câmbio começou há duas semanas. A companhia recorreu a bancos para pedir limite para hedge para seu patrimônio líquido, de mais de R$ 24 bilhões ao final de março. Alguns, contudo, fecharam as portas para os irmãos Batista. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) já notificou a empresa sobre as transações. Procurada, a JBS não comentou. A CVM diz que está fazendo o devido acompanhamento do caso.

