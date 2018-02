Gas Natural Serviços investirá R$ 43 mi neste ano e mira expansão de 180%

A Gas Natural Serviços, do grupo espanhol Gas Natural Fenosa, vai investir R$ 43 milhões este ano na infraestrutura e desenvolvimento de projetos de soluções energéticas para os mercados do Rio de Janeiro e São Paulo. A empresa espera crescimento de 180% em 2017, ampliando sua presença junto a clientes industriais, comerciais e do setor imobiliário. Do volume a ser investido, R$ 27 milhões serão para geração e cogeração de energia; R$ 17 milhões para serviços de climatização, aquecimento de água, vapor, iluminação de LED e eficiência energética.

Siga a @colunadobroad no Twitter