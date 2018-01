Gaúchos vão à Brasília tentar salvar termelétrica Rio Grande

O Estado do Rio Grande do Sul estará em peso em Brasília nesta quarta-feira, 1º de novembro, na tentativa de manter investimentos de R$ 3,3 bilhões no projeto da Termelétrica de Rio Grande, de 1.280 MW de potência. O governador Ivo Sartori e a bancada federal gaúcha, além de representantes dos trabalhadores e dos empresários do Estado, tentarão convencer o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Romeu Rufino, a recuar da decisão do colegiado da autarquia de revogar a autorização concedida para a construção do empreendimento.

Linha dura. A usina, movida a gás natural importado, foi contratada em leilão feito em 2014 e deveria entrar em operação em 2019, mas sua controladora, a Bolognesi, teve dificuldades para executar as obras. A empresa conseguiu um novo prazo, até 2021. Em agosto passado, porém, pediu mais prazo e informou que tinha iniciado negociações com o grupo norte-americano New Fortress Energy, transação anunciada em setembro. Dias depois, porém, a Aneel revogou a autorização da usina. A Bolognesi recorreu e a Aneel deve julgar o recurso neste mês.//COM LUCIANA COLLET

