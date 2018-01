Coluna do Broadcast

A Geo Capital é mais uma gestora que fechou acordo com a XP Investimentos em busca de mais visibilidade. A partir de quinta-feira, 26, a gestora terá seu fundo, com foco em ações de empresas globais como Tiffany & Co., Nike e Disney, distribuído na plataforma da XP.

Siga a @colunadobroad no Twitter