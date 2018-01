Geração y considera mediano atendimento de Bancos no Brasil

Para a geração Y, o atendimento dos bancos no Brasil não é bom nem ruim. Apenas mediano. É a conclusão de estudo da Allgoo, fintech especializada na digitalização de instituições financeiras, com internautas de faixa etária média de 28 anos, em todo o Brasil. Enquanto a maioria (37%) avalia o atendimento de seus bancos como mediano, 26% o consideram bom e 15% ruim.

Amigo, parceiro. Um dos motivos mais óbvios para a percepção mediana do atendimento dos bancos, conforme a pesquisa, é a figura do gerente. A maioria (33%) dos entrevistados pela fintech busca profissionais ágeis, enquanto que 27% procuram parceria em seu gerente. No quesito tecnologia, 36% das pessoas consultadas consideram seu nível de satisfação com os recursos oferecidos atualmente pelos bancos como bom. Já 26% avaliam somente como “média”.

Positiva. No fim, metade da geração Y avalia como positiva a experiência com os bancos no Brasil. Entretanto, para 40% a avaliação foi neutra, reforçando o espaço para as fintechs crescerem no setor bancário no País. A margem de erro da pesquisa, realizada pela Allgoo em setembro, é de 3 pontos porcentuais e o intervalo de confiança é de 95%.

Siga a @colunadobroad no Twitter