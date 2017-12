Gerdau analisa emissão externa e Vale pode captar já na semana que vem

Coluna do Broadcast

Depois de dois anos longe do mercado de dívida internacional, a Gerdau analisa uma nova emissão no exterior. A operação, porém, não deve ocorrer no curtíssimo prazo. Depois de Petrobrás e Fibria, há uma lista de empresas brasileiras que devem continuar aproveitando a liquidez global nos próximos dias. Vale e Cemig devem acessar o mercado externo na semana que vem. Braskem e Raízen, por sua vez, podem fazer uma emissão “a qualquer momento”.

Siga a @colunadobroad no Twitter