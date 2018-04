Gerdau pode se movimentar rumo ao Novo Mercado

O mercado acredita que a Gerdau migrará suas ações ao Novo Mercado, segmento de mais elevadas exigências de governança corporativa da B3, em meio ao fato do seu nome ter sido citada na Operação Zelotes. Hoje a siderúrgica gaúcha, que é listada no Nível 1 da Bolsa, possui ações ordinárias e preferenciais, ou seja: para mudar de segmento terá que fazer a conversão de ações para deter apenas as com direito a voto, como manda o script do Novo Mercado. Mais de 80% das ações ordinárias da Gerdau estão nas mãos da Metalúrgica Gerdau, controlada pela família.

Essa semana a Gerdau concluiu o leilão de sua oferta pública de aquisição de ações (OPA), na qual a Metalúrgica Gerdau ampliou ainda mais sua participação. Em uma eventual ida ao Novo Mercado uma das questões é de qual – e se haverá – prêmio aos controladores na conversão. Procurada, Gerdau não respondeu.

