Gestão de performance é preocupação em 87% das empresas

A busca por aumento de produtividade tornou a gestão da performance ponto crucial para as empresas no Brasil. Até por isso, esse é um fator crítico para 87% das 184 organizações ouvidas em pesquisa conduzida pela empresa MicroPower e pelo Institute for Learning & Performance. Desse universo, 42% são do setor de serviços e 17%, de tecnologia.

O que fazer?

Enquanto a melhora da produtividade é fator crítico para 100% das empresas ouvidas na pesquisa, 17% das organizações participantes disseram que não dispõem de ações para lidar com essa questão. Entre as que adotam alguma medida, 54% dizem implantar a “definição e o acompanhamento de metas individuais”, mesmo porcentual que usa a “capacitação técnica”. Ao mesmo tempo, metade das empresas (50%) promove “revisão/redesenho de processos”. (Com Márcio Rodrigues)

