A gestora A5 Capital Partners, focada em investimentos estruturados, acaba de abrir um escritório em Washington, Estados Unidos, e já mira uma nova unidade no Vale do Silício, para 2018. A A5 investe, por exemplo, nos sites Kekanto e Bebê Store. No ano passado, a empresa assumiu o controle de gestão do FIP W7, fundo direcionado ao setor de tecnologia.

