Coluna do Broadcast

A gestora JGP, que gere cerca de US$ 2 bilhões de ativos, prepara-se para desembarcar em São Paulo. Antes só no Rio de Janeiro, vai inaugurar seu escritório na capital paulista no mês que vem, nas proximidades da Faria Lima. Quem chefiará a nova operação da JGP, que acaba de conseguir a nota máxima para gestoras de recursos da agência de classificação de risco Moody’s, será Eduardo Ruhman.

