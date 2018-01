Gestoras independentes dominam ranking de fundos mais rentáveis

As gestoras independentes estão apresentando as melhores rentabilidades entre os fundos, conforme levantamento elaborado pela XP Investimentos. O estudo, que contempla o grupo de fundos multimercados com um patrimônio superior a R$ 50 milhões e exclui os exclusivos – que são aqueles com apenas um cotista -, mostrou que 90% dos fundos mais rentáveis eram de gestores independentes. No entanto, do total da indústria de fundos no Brasil, que soma R$ 3,5 trilhões, cerca de 70% dos recursos estão nas mãos dos grandes bancos.

