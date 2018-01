Gestores calculam que apenas 15% do dinheiro no exterior foi legalizado

A regularização de pouco mais de R$ 169 bilhões (US$ 63 bilhões ao câmbio de R$ 2,65) em recursos no exterior, conforme a Receita Federal, corresponde a cerca de 15% do dinheiro não declarado que gestores de fortunas calculam haver lá fora. Eles estimam US$ 400 bilhões. Em tempos de Lava Jato, as próprias limitações para adesão do programa, que não permite dinheiro de origem ilícita e de familiares de políticos, pode ter impedido um valor maior.

Siga a @colunadobroad no Twitter