GetNet investe mais de R$ 100 mi para se unir a data center do Santander

Coluna do Broadcast

Debruçada para abocanhar 15% do mercado brasileiro de cartões, a GetNet, credenciadora do Santander Brasil, está investindo em sua estrutura tecnológica para acompanhar tal expansão. Desembolsou mais de R$ 100 milhões em um novo data center, que ficará abrigado na estrutura tecnológica do banco espanhol, em Campinas (SP).

Tranquilidade. O novo data center, que visa a dar mais segurança para os lojistas capturarem suas transações com cartões, deve ser inaugurado em novembro.

