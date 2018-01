A rede de restaurantes Giraffas acaba de fechar uma parceria com a Arcor do Brasil para a venda de uma nova sobremesa. A projeção é de que as vendas do novo produto superem os R$ 800 mil em três meses. Para isso, serão investidos R$ 350 mil no projeto, envolvendo o desenvolvimento de material promocional para as lojas e mídia online.

