O governo do Estado de São Paulo, por meio da Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Paulista, fará no início de outubro seu maior leilão de créditos acumulados de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), no valor de R$ 65,2 milhões. Esse será o 10º leilão do governo. Dessa vez, os créditos vieram do setor de avicultura.

