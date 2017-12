Governo lança próxima semana programa de apoio a concessões municipais

Coluna do Broadcast

O governo federal apresentará o programa de apoio às concessões municipais na próxima quarta-feira, dia 12, pela manhã, numa cerimônia em Brasília. A iniciativa envolve R$ 10 bilhões destinados a financiar obras públicas e concessões municipais para o setor privado. Também será criado um fundo de apoio à estruturação de projetos para concessão.

Expectativas

Empresários esperam que as obras nos setores de saneamento, iluminação e gestão de resíduos sejam contratadas e iniciadas ainda em 2017. O desenvolvimento do programa foi articulado pelo governo junto com a Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). (Circe Bonatelli)

