Governo põe diretor do CNPq na vice-presidência de finanças dos Correios

O ministro Gilberto Kassab (Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) promoveu uma “dança nas cadeiras” no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Correios, órgãos vinculados à Pasta. Carlos Roberto Fortner foi exonerado do cargo de diretor de Gestão e Tecnologia da Informação do CNPq e, no mesmo dia, foi nomeado a vice-presidente de Finanças e Controladoria dos Correios.(Igor Gadelha)

Siga a @colunadobroad no Twitter